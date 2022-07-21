DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı

2022 DGS sınav sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonrasında, sınava giren binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları, iki yıllık eğitim hayatlarını dört yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ön lisans eğitiminde lisans eğitimine geçmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

