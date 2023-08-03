DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih belli mi? Gözler ÖSYM'de

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları merak ediliyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasıyla ÖSYM’den sonuç açıklaması bekleniyor. Merkezi sınavın sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. Sınava katılım sağlayanlar DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih belli mi? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.

DGS sınav sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylar sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanabilecekler.

DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.



