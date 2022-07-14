DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen 2022 DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce 2 yıllık üniversite öğrencinin katılım sağladığı DGS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağı belli oldu. Peki, DGS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

13-23 Mayıs tarihlerinde başvuruları tamamlanan DGS sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapılmıştı. DGS sınavına katılarak 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına kilitlendi.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2022-DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI

DGS soru ve cevapları açıklandı. Testi kontrol etmek için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/dgs_kitapcik_yuzde10_03072022.pdf' adresine gidiniz.

Geçtiğimiz yıl DGS 11 Temmuz'da tamamlanmış ve cevaplar 12 Temmuz'da belli olmuştu.

