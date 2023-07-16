DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 16 Temmuz 2023 ÖSYM soru kitapçığını yayınlandı mı?

DSG soruları ve cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar şimdiden hız kazandı. Bugün 2 senelik ön lisans mezunları sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin detayları paylaştı. Sınavda adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Birçok kişi "2023 DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 DGS soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'den tarih ve saat açıklaması yapılmadı. Fakat genellikle merkezi sınavların soru ve cevapları sınav tamamlandıktan sonra erişime açılıyor.

Öte yandan geçen sene cevap anahtarı 13.45’den itibaren paylaşılmıştı.

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS soruları ve cevaplarını içeren cevap anahtarının 16 Temmuz Pazar günü en geç saat 15.00’e kadar açıklanmış olması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.