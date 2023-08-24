DGS TERCİH KILAVUZU 2023: DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini girerek işlemlerini gerçekleştirecekler. Ön lisans mezunu kişiler, 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını öğrendiler. Şimdi gözler Dikey Geçiş Sınav tercih tarihleri için yapılacak açıklamaya çevrildi. DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanlar internette araştırılıyor. 2023 DGS tercih kılavuzu için de heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanlar 2023 ve başarı sıralamaları ile kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...