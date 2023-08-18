DGS TERCİH KILAVUZU 2023 ne zaman yayımlanacak? 4 yıllık DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de

DGS tercih kılavuzu ile DGS taban puanları 2023, ÖSYM'den tercih tarihleri için açıklama bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Adaylar 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Adayların gözü kulağı tercih süreci için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamada. Öte yandan Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 2023 DGS tercih kılavuzu hakkında ayrıntılar...

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ Mİ?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.





