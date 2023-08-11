EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS TERCİH ROBOTU 2023: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?

DGS TERCİH ROBOTU 2023: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?

11.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih robotu ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavının sonuçları adaylar tarafından TC kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor. Şimdi birçok kişi 2023 DGS tercih robotu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?

DGS sonuçları için son dakika açıklaması bugün (11 Ağustos 2023 Cuma) ÖSYM tarafından yapıldı. DGS tercih robotu bu açıklamanın ardından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS'de nasıl tercih yapılır? İşte detaylar...

D1

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları bugün (11 Ağustos 2023 Cuma) günü AÇIKLANDI.

sınav

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir."

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.

D4

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanabilecekler.

dgs

DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.

D2

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

D5

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
Anahtar Kelimeler:
dgs tercih robotu dgs tercihleri ne zaman dgs tercihleri ne zaman açıklanır ösym son dakika

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.