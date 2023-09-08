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DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklanma tarihi!

08.09.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında alınan tercihlerin arsından gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar, arama motorlarında "2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı...

DGS tercih sonuçları merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemlerini 5 Eylül'e kadar tamamlamıştı. DG tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ Mİ?

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de açıklanmıştı. Tercihler ise 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene ise tercih işlemleri 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı.

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DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

Bu nedenle tercih sonuçlarının Eylül ayının 2. haftasından itibaren erişime açılması bekleniyor.

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2023 DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklama yapıldıktan sonra kurumun internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

DGS TERCİH SONUCU EKRANI

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