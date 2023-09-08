DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklanma tarihi!

DGS tercih sonuçları merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemlerini 5 Eylül'e kadar tamamlamıştı. DG tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
DGS tercih sonuçları geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de açıklanmıştı. Tercihler ise 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene ise tercih işlemleri 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı.
Bu nedenle tercih sonuçlarının Eylül ayının 2. haftasından itibaren erişime açılması bekleniyor.
DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklama yapıldıktan sonra kurumun internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.