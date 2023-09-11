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DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! ÖSYM ile DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr yerleştirme sonuçları ekranı

11.09.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları sonucu öğrenebiliyorlar. Eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar, arama motorlarında "2023 DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı..

DGS tercih sonuçları arama motorlarında günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemlerini 5 Eylül'e kadar tamamlamıştı. Bugün DGS tercih sonuçları açıklandı. İşte, sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı...

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DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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2023 DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklama yapıldı.

DGS tercih sonuçları kurumun internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.

DGS TERCİH SONUCU EKRANI

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