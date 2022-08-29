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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması yapıldı mı?

29.08.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası 24 Ağustos tarihinde başlayan tercihler; 1 Eylül 2022 saat 23:59'da sona erecek. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması yapıldı mı? ÖSYM'den yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması yapıldı mı?

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, sürecin sona ermesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 3 Temmuz’da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları ise 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Bu gelişmenin ardından tercih süreci başlamıştı. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması yapıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021 yılında 27 Ağustos - 07 Eylül arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı.

Bu bilgilere göre bu yıl da tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanacağı düşünülüyor. Fakat ÖSYM'den henüz konuya ilişkin açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir....

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercihleri başladı. DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başladı, 01 Eylül 2022 saat 23:59'da sona erecek.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber DGS tercih kılavuzu da merak edildi. DGS tercih kılavuzlarına bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.osym.gov.tr/TR,23774/2022-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

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