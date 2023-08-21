DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de

DGS tercih tarihleri, ÖSYM kılavuzu ve 2023 DGS taban puanları internette araştırılıyor. Ön lisans mezunu kişiler, 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. 2 yıllık ön lisans mezunu olan adaylar şimdi ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS tercih tarihleri açıklamasını bekliyor. İşte 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.