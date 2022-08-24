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DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) kılavuzu yayınlandı mı?

24.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler DGS tercih günlerine çevrildi. Adaylar hem tercih günlerini hem de tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyorlar. Konuya ilişkin "DGS tercihleri ne zaman? DGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?" şeklinde aramalar yapılıyor. İşte DGS tercih günleri ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenler...

DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) kılavuzu yayınlandı mı?

DGS sınavı 3 Temmuz'da gerçekleşirken sınav sonuçları ise 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM' nin DGS tercihleri hakkında yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2022 DGS tercih günleri belli oldu mu? DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ile ilgili henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi. Tercihler başlamadan önce DGS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açılmış olacak.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri hakkında ÖSYM tarafından henüz bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerin başlangıcı ise 27 Ağustos olmuştu. Bu süre göz önüne alındığında bu sene tercihlerin yine aynı tarihte yani 27 Ağustos tarihinde yapılması beklenmekte.

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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

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