DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) kılavuzu yayınlandı mı?

3 Temmuz’da gerçekleşen DGS sınavının sonuçları ise 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM' nin DGS tercihleri hakkında yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. 2022 DGS tercih günlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. DGS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercihleri başladı. DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başladı, 01 Eylül 2022 saat 23:59'da sona erecek.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber DGS tercih kılavuzu da merak edildi. DGS tercih kılavuzlarına bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.osym.gov.tr/TR,23774/2022-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.



