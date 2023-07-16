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DGS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, Marmaray, Metrobüs, otobüs bedava mı? İBB açıkladı

16.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS'ye girenlere otobüslerin ücretsiz olup olmadığı sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek sınav için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ön lisans mezunu olan ya da son sınıfta okuyup 4 senelik lisans mezunu olmak isteyen birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, DGS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, Marmaray, Metrobüs, otobüs bedava mı?

DGS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Merak edilen soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama ile yanıt buldu. Bugün DGS'ye girecek olan birçok kişi metro, Marmaray, Metrobüs, otobüs kullanacak. DGS'ye gireceklere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İşte İBB'den yapılan açıklama...

DGS'YE GİRENLERE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

DGS'ye girenlere sınav günün (16 Temmuz 2023 Pazar) otobüsler ücretsiz olacak.

BUGÜN METRO, MARMARAY, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVA MI?

DGS'ye girecek öğrenciler için İETT otobüsü, metro, ile öğretim görevlilerine ilişkin yapılan açıklamada toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri ifade edildi.

Duyuruya göre; bu kişiler sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
DGS

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