DGS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, Marmaray, Metrobüs, otobüs bedava mı? İBB açıkladı

DGS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Merak edilen soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama ile yanıt buldu. Bugün DGS'ye girecek olan birçok kişi metro, Marmaray, Metrobüs, otobüs kullanacak. DGS'ye gireceklere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İşte İBB'den yapılan açıklama...

DGS'YE GİRENLERE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

DGS'ye girenlere sınav günün (16 Temmuz 2023 Pazar) otobüsler ücretsiz olacak.

BUGÜN METRO, MARMARAY, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVA MI?

DGS'ye girecek öğrenciler için İETT otobüsü, metro, ile öğretim görevlilerine ilişkin yapılan açıklamada toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri ifade edildi.

Duyuruya göre; bu kişiler sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekler.



