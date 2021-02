DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

ŞİKAYETLER SONRASINDA BAZI ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇTI Şüphelilerin The Key İntarnational Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret ve PSC Center Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketlerini kurdukları, her iki şirketin yetkilisi ve sorumlusunun şüpheli Çetin Salman olduğu, Çetin Salman, Seyed Ali Reza Ghasemıhosseını , Fahimeh Yegane Gohar, Mohammad Mahdi Raoufi, Sajad Yar Ahmadi'nin şirketin ortakları oldukları anlatıldı. Şüphelilerin gerek düzenlemiş oldukları eğitim seminerleri, internet üzerinden yapmış oldukları tanıtımlar ve reklamlar, eğitim seminerlerine katılım karşılığı alınan paralar, internet üzerinden değişik yerlerde toplanan ve aracılar aracılığıyla Türkiye'ye getirilip teslim alınan paraları kişilere taksim ve transferinin yapıldığı yerin bu şirket merkezi olduğu ve buradan yapılan görevlendirme sonucunda bu işlerin yürütüldüğü, şüpheli Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkında İran'dan çıkartılmış kırmızı bülten olduğu, savcılığa yapılan şikayetlerin ardından bir kısım şüphelilerin de yurt dışına kaçtıkları vurgulandı.

"BEN ÇOCUĞUMUN HER ŞEYİNİ KONTROL EDİYORUM"

Proje hakkında İlayda Gündoğan, "Sonuç olarak halk için yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence bütün toplumun öncelikle bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı. Çocuğuyla metroyu kullanan Koray Pirinçci de, "Güzel bir düşünce ve faydalı bir uygulama. İnşallah toplumun her kesimine ulaşılınabilinir. Çevremizde illa ki içenleri görüyoruz ve üzülüyoruz." dedi. Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYMA) hakkında Munise Altınışık, "Bence şahane bir uygulama. Umut ediyorum ki etkili olacak." dedi ve herkesin bilinçli olması gerektiğine çağrı yaptı.

Ergenlik döneminde çocuğu olan Fatma Yıldırım, "Ben çocuğumun her şeyini kontrol ediyorum. Her şeyine bakıyorum. Çantasına, kıyafetlerine, her şeyine bakıyorum. Çocuğumu gözlemliyorum. En fazla bunu yapabiliyorum. Üniversitede okuyor arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ne yaptığını bilemiyorsunuz. Bu kontrolü sadece evde yapabiliyorsunuz. Lisede, ortaokulda biraz daha kontrol edebiliyorsunuz ama üniversite öğrencisini fazla kontrol edemiyorsunuz.