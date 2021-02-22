DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- PENDİK'TE DAMBILLI VAHŞET: MASKESİNİ TAKTI, ARACI ÇALIŞTIRDI VE GİTTİ -Eşini öldürdükten sonraki rahat tavırları dikkat çekti. Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. Şüphelinin cinayetin ardından olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 3 çocuk sahibi Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı. Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hanife Yenisu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yenisu çifti arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı, çiftin daha önce boşanmak istediği ama bir süre sonra barışarak boşanmaktan vazgeçtikleri ortaya çıktı. Çiftin son olarak yakın zamanda yine kavga ettiği ve mahkeme tarafından Erol Yenisu için uzaklaştırma kararı verildiği fakat çiftin birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Cinayet sonrası Erol Yenisu'nun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Erol Yenisu'nun binadan çıktığı, soğukkanlı bir şekilde maskesini taktığı ve polis merkezine gitmek üzere otomobiline bindiği görülüyor. EK görüntüler

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-Güvenlik kamerası

-Erol Yenisu'nun binadan çıkması

-Erol Yenisu'nun maskesini takması

-Erol Yenisu'nun otomobiline binmesi Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı site

-Erol Yenisu ve Hanife Yenisu'nun fotoğrafları

-Olay yerindeki polis ekipleri

-olay yerinde inceleme yapan savcı

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay ========================== 2- MAÇKA PARKI'NDA GÜNEŞLİ HAVA YOĞUNLUĞU Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Ersan SAN/İstanbul, (DHA) - HAFTA sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güneşli hava görenler Maçka Parkı'na akın etti. Parktaki kalabalık, havadan da görüntülendi.

Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkmasının sona ermesinin ardından, güneşli havayı görenler parklara akın etti. Hafta sonunu kısıtlama nedeniyle evlerde geçiren pek çok kişi, hava sıcaklığın da yükselmesini fırsat bilerek Maçka Parkı'na geldi. Kimileri bisiklet sürerken kimisi ise piknik yaptı. Çocuklar ise parkta oyun oynadı. Pek çok kişi, açık havada maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaşların parktaki görüntüsü

-Parkın havadan görüntüleri

-Genel ve detay ===================== 3 - (Ek bilgi ve görüntüyle)FATİH'TE AKRABA OLAN 2 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ: 2 YARALI -Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olayı ayırmak için araya giren bir esnaf ile kavgaya karışanlardan biri silahla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mercan Mahallesi, Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen akrabalardan biri yanındaki silahla diğer akrabasına ateş açtı. Ateş açılması sonucu kavgaya karışan kişi göğsünden yaralandı. Kavgayı görüp ayırmak isteyen Mercan esnafından Hamdi Özçelik de açılan ateş sonucunda bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Olayı gerçekleştiren kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SİLAHLİ KAVGA KAMERADA

Silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akraba olan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra akrabalardan biri akrabasına silah doğrultuyor. Yaşanan arbede sonucu silahla ateş açılmasıyla akrabalardan biri yaralanıyor. Olayı ayırmak isteyen bir kişi de bacağından yaralanıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar =========================== 4- İRANLI SAADET ZİNCİRİ ŞEBEKESİNE DOLANDIRICILIK DAVASI Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzeri bir yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu bir dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. Malezya'da da benzer suçlardan haklarında soruşturma yapılınca hep birlikte Türkiye'ye gelen ancak burada şikayetler olması üzerine çoğu yurtdışına kaçan İranlı çete üyeleri hakkında dava açıldı. Savcılık, biri Türk olan 23 şüpheli hakkında 13 yıl ile 926 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

46 MÜŞTEKİ VAR

İranlı saadet zinciri çetesine yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46 kişi "müşteki", aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 23 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları anlatıldı.

MALEZYA'DA SORUŞTURMA OLUNCA TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

Şüphelilerin Seyed Jafar Jafari önderliğinde hareket ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu, orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiği, dosya kapsamında yine şüpheli olan Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu şahsın babası olduğu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeşleri oldukları, şüpheli Çetin Salman'ın ise , önceden Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı ve görüştüğü, bu kişinin teşvik ve tavsiyesi ile kendilerine katıldığı, diğer şüphelilerden Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezya'da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları ve oradan tanışıp arkadaş oldukları, Malezya'da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri belirtildi. ANTALYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLER

Şüphelilerin önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde unifunds şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladıkları burada diğer şüphelilerin kendilerine katıldıkları, değişik kişileri eğitim seminerlerine çağırmalarından sonra enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları yönünde anlatımda bulunarak ve kendilerinin de bu yönde kazançlarının çok yüksek olacağını söyleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yapıp paralarını aldıkları, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında bir kısım şikayetler yapıldığı ve takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul'a yerleştikleri, birlikte hareket ederek hiyerarşik bir yapılanma içerisinde örgütlenip şirketleri kurarak faaliyetlerine başladıkları belirtildi.

ŞİKAYETLER SONRASINDA BAZI ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇTI

Şüphelilerin The Key İntarnational Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret ve PSC Center Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketlerini kurdukları, her iki şirketin yetkilisi ve sorumlusunun şüpheli Çetin Salman olduğu, Çetin Salman, Seyed Ali Reza Ghasemıhosseını , Fahimeh Yegane Gohar, Mohammad Mahdi Raoufi, Sajad Yar Ahmadi'nin şirketin ortakları oldukları anlatıldı. Şüphelilerin gerek düzenlemiş oldukları eğitim seminerleri, internet üzerinden yapmış oldukları tanıtımlar ve reklamlar, eğitim seminerlerine katılım karşılığı alınan paralar, internet üzerinden değişik yerlerde toplanan ve aracılar aracılığıyla Türkiye'ye getirilip teslim alınan paraları kişilere taksim ve transferinin yapıldığı yerin bu şirket merkezi olduğu ve buradan yapılan görevlendirme sonucunda bu işlerin yürütüldüğü, şüpheli Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkında

İran'dan çıkartılmış kırmızı bülten olduğu, savcılığa yapılan şikayetlerin ardından bir kısım şüphelilerin de yurt dışına kaçtıkları vurgulandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Aynı zamanda Venezuella vatandaşı da olan Seyed Jafar Jafari tarafından gizli talimatların verildiği, hiyerarşik yapılanmaya dikkat edildiği ve kendilerinin tayin ettiği yardımcılarında Nefes Yegane'nin Türkiye sorumlusu olduğu, M. Vael'in ise Türkiye'de bulunan ve mağdur edilen Araplardan sorumlu kişi olduğu belirtildi. Nefes Yegane'nin eşi Mohammad Mahdi Raoufi, Nefes'in kardeşi Fahime Yegane Gohar ve Dubai'de yönlendirmeleri yaptığı tespit edilen Sajad Yar Ahmadi arasında doğrudan bağlantılı ve hiyerarşik bir bağ bulunduğu, şirket merkezinde alınan kararların doğrudan bu kişiler eliyle uygulandığı anlatıldı. Örgüt liderliğini sanık Seyed Jafar Jafari'nin yaptığı sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad Mahdı Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek", "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 46 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı 278 yıldan 926'şar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 13 sanık için ise "Örgüte üyeliği" ve "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. 23 sanığın yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Görüntü Dökümü:

----------------------- (ARŞİV) ======================== 5 - ŞİŞLİ'DE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ YAŞLI ADAMA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Havada takla atarak yere düşen yaşlı adam yaralandı. Şoka giren sürücü ve yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin yaşlı adama çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Şişli Perihan Sokak üzerinde 9 Şubat saat 14.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Widline Erie, öğrenci yurduna eşya bıraktıktan sonra yola çıkmak istedi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanarak sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, o sırada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaşlı adam yere düştü. Otomobil ise doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam çevre sakinleri tarafından kaldırıma oturtularak sağlık ekibi beklendi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaşlı adam ve şoka giren kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yurda eşyaları bırakan sürücü otomobiliyle yola çıkmak istiyor. O sırada birden hızlanan otomobil yolu kontrol ederek gitmeye çalışan yaşlı adam çarpıyor. Havada takla atan adam yere düşerken, otomobil de duvara çarparak duruyor. Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Otomobilin hareket etmeye çalışması

Bastonuyla kaldırımda yürüyen yaşlı adam

Otomobilin hızla yaşlı adama çarpması

Adamın takla atarak yere düşmesi

Vatandaşların yardıma koşması

Şoka girerek otomobilden çıkamayan yabancı sürücü

Aktüel görüntü

Olay yerinden görüntü

Genel ve detaylar ====================== 6- BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR; TERKOS DA ÇAMURA SAPLANAN SANDALLAR YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da etkili olan yağmurlu ve kar yağışlı sistemler barajların doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33 olarak ölçüldü. Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor. Doluluk oranı yüzde 48.14'e çıkan Terkos baraj gölünde çamura saplanan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

YÜZDE 19.16'YA KADAR DÜŞMÜŞTÜ'

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı. GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK KALDI

Ancak yinede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü. TERKOS DA ÇAMURA SAPLANAN SANDALLAR YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI

Barajlardaki doluluk oranı artışından Terkos Baraj gölü su havzası da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30'lu seviyelere kadar düşerken karların erimeye başlamasıyla doluluk oranı yüzde 48.14'e kadar yükseldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde azalma nedeniyle çamurun içine oturan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölge havadan görüntülendi.

7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk oranıyla Sazlıdere barajı oldu. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60.31

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83 Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Terkos baraj gölü ===================== 7- DIŞI MANAV İÇİ KAHVEHANE : 36 KİŞİYE CEZA KESİLDİ Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de dışarıya meyve ve sebze kasaları konularak manav görünümü verilen kahvehaneye yapılan baskında 36 kişiye 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen kahvehaneye baskın yaptı. Masalarda oturan çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine 36 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Kahvehane sahibi Halil K. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü;:

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-Dışarıdan görüntü

-Baskından görüntü ====================== 8- ESENYURT'TA SEVGİLİLERİN DEHŞET PLANI Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA) - ESENYURT'ta, kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşına mesaj attırıp tuzağa düşüren kişi dehşeti yaşattı. Arkadaşına otomobilin içinde silahla yaralayan C.B. daha sonra da araçtan attı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında Esenyurt'un Gökevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamaması üzerine kız arkadaşı E.D.'ye sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attırdı.

Mesajlara karşılık veren A.P., E.D. ile buluşmak istedi. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobil ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTO YIKAMAYA GİDİP KAN İZLERİNİ TEMİZLETMEYE ÇALIŞTI

Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi. C.B.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan olayı itiraf ederek, 2 tabancayı arsaya gömdüğünü söyledi. Gözaltına alınan E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi. A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-C.B.'nin, A.P.'yi yaraladıktan sonra otomobilden atması POLİS KAMERASI

-C.B. ve E.D.'nin karakoldan çıkarılışı ====================== 9- ESENLER'DE KISITLAMADA DURDURULAN SÜRÜCÜ KİMLİĞİNİ VERMEK İSTMEDİ Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - ESENLER ve Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi. Esenler'de saat 01.45'te durdurulan bir kişi de, kimliğini 5 dakika sonra vereceğini söyleyerek, bir süre direndi. 'Gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler, Esenler'deki Atışalanı Caddesi'nde bu gece saat 01.45'te yoldan geçen bir aracı durdurdu. Bekçiler, "Bu saatte nereden geliyorsunuz?" diye sorunca sürücü, "Restoran işletiyorum. Oradan dönüyorum" dedi. Bekçiler restoranların saat 24.00'te kapandığını bu saate kadar dışarıda kalamayacağını belirterek tutanak hazırlamak için sürücüden kimliğini istedi. Polis olduğunu söylediği bir yakınını da arayan sürücü, "Kimliğimi 5 dakika sonra vereceğim" diyerek kimliğini vermemek için de bir süre direndi. Görevlilerin ısrarı üzerine sürücü kimliğini verdi ve hakkında tutanak tutuldu.

PAZARCININ ARABASINDAKİ BEYZBOL SOPASI

Bağcılar Meydanı'nda yine bu gece görevli ekipler maskesiz bir gence cezai işlem uygularken, durdurulan panelvan tipi araçta bulunan pazarda çalıştığını söyleyen sürücüye de yine kısıtlamalara uymamak suçundan işlem yapıldı. Minibüste şüphe üzerine yapılan aramada beyzbol sopası ve kalın bir sopa bulundu. Görüntü dökümü:

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Restoran işletmecisi ile bekçiler arasındaki diyalog ve işlem yapılırken

Bağcılar'da maskesiz gence işlem yapılırken

Araçta yapılan aramalarda ele geçirilen sopalar ===================== 10- SERPİL BARLAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul, (DHA) - TÜRK pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas İstanbul'da toprağa verildi.

Özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Serpil Barlas, önceki gece Beşiktaş'taki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın cenaze töreni bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti. Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü şarkıcının cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"SABAHA KADAR ÇALIŞIYORDUK"

Eşinin bir süredir single hazırlığı içinde olduğunu söyleyen eşi Uğur Şahin, "Amerika'dan geldiği zamandan beri bir ritim bozukluğu vardı. Çalışmalarına devam ediyordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk sabaha kadar. Single hazırlığı vardı. Ben de bir sürü şey hazırlıyordum. Alışveriş yaptım, geldim oturuyordu. İstirahat ediyordu, bir şeyler istedi, verdim. Ritim bozukluğunu ciddiye almıyorlar ama yoruluyordu" diye konuştu. ANNESİNDEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Barlas'ın annesi Aysel İpar'dan önce sahneye çıkmaya başladığını ifade eden Teyzesi Güngör Öner de, "Çok narin, çok hassas, kimseyi incitmez. Biraz içine kapanıktı hatta. 16 yaşında falan başladı bu işe. Çok disipliniydi. Annem vefat ettiği zaman, geldi. Tekrar gitmesi lazımdı Ankara'ya, ben de onunla beraber gitmiştim. Herkesin ona ne kadar saygı duyduğunu gördüm. 14 ay önce görüşmüştük en son. Hep telefonla görüşüyorduk. Ablam da onun gibi şarkıcı. Babamın da sesi güzeldi. Annesinden önce başladı Serpil şarkı söylemeye"

ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntüler

-Eşi ile röp.

-Teyzesi ile röp.

-Genel ve detay ======================= 11 - ESENYURT'TA SEVGİLİLERİN DEHŞET PLANI Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA) - ESENYURT'ta, kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşına mesaj attırıp tuzağa düşüren kişi dehşeti yaşattı. Arkadaşına otomobilin içinde silahla yaralayan C.B. daha sonra da araçtan attı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında Esenyurt'un Gökevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamaması üzerine kız arkadaşı E.D.'ye sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attırdı.

Mesajlara karşılık veren A.P., E.D. ile buluşmak istedi. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobil ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTO YIKAMAYA GİDİP KAN İZLERİNİ TEMİZLETMEYE ÇALIŞTI

Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi. C.B.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan olayı itiraf ederek, 2 tabancayı arsaya gömdüğünü söyledi. Gözaltına alınan E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi. A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-C.B.'nin, A.P.'yi yaraladıktan sonra otomobilden atması POLİS KAMERASI

-C.B. ve E.D.'nin karakoldan çıkarılışı ================== 12- SOSYAL MEDYADA "SONUN ÖZGECAN GİBİ OLACAK" TEHDİDİNE 5 YIL HAPİS İSTENDİ * Sosyal medyada gösterdiği kılıç silahtan sayıldı Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - SOSYAL medya üzerinden bir kadını "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenirken, sosyal medyadan gösterdiği kılıç da silahtan sayıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samir Balakıshıyev'in 13 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, mağdur Hacer K.'yı ölümle tehdit ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. "Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu", "O şimdiden ölmüştür" dediği belirtilen şüphelinin evinde el konulan ve silahtan sayılan kılıcı gösterip "Bunu ona sokacağım" diyerek silahla tehditte bulunduğu da belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Sanığın savunmasında, olay tarihinde gerçek ismini bilmediği esmer isimli erkek kullanıcı ile takipçi artırmak amacıyla kurgusal olarak yayın yapmak hususunda anlaştıklarını, yayın sırasında Hacer'in hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.'ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri kullandığını" söylediği ifade edildi. Samir Balakıshıyev'in videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce bazı tarih dizilerinde figüranlık yaptığı için satın aldığını, Hacer K. ile birbirlerinden karşılıklı olarak özür dilediklerini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, Samir Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Samir Balakıshıyev, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilmişti. Görüntü Dökümü:

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ARŞİV ============== 13 -ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ'NDEN HELİKOPTER DESTEKLİ "MOTOSİKLET" DENETİMİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İİSTANBUL,DHA

Esenyurt'ta 10 farklı noktada Motosikletli Polis Timleri tarafından özellikle motosikletlere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Durdurulan sürücülerin evrak kontrollerinin ardından motosikletlerin şasi numaraları kontrol edilerek çalıntı olup olmadığı denetlendi.

Esenyurt'ta yapılan denetime 72'si motoskiletli 90 tim katıldı. Polis helikopteri tarafından havadan destek verilen denetimde özellikle çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve kimlikleri kontrol edildi. Evrak kontrolünün ardından çalıntı motosikletlerde sıkça başvurulan şasi numarası değişikliği de incelendi.

Ruhsatta yer alan şasi numarası ile motorda bulunan şasi numarasının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Daha önce motosikletinin çalındığını belirten motosiklet tamircisi Gökhan Kaya, "Genelde şase numaraları değiştiriliyor. Çelik şasilerde üzerini direkt spiralle siliyor. Alüminyum şasileri olan motosikletleri genelde çalmıyorlar. Çalarlarsa eğer şasi söküp atalar, parçaları satarlar. Esenyurt bölgesinde çok sık yaşanan bir şey. Özellikle Yeşilkent, Beylikdüzü, Kıraç tarafında çalıntı motosiklet olayları çok yaşanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin karakoldan çıkışı

-Motosikletlerin sirenli gidişleri

-Helikopterden detaylar

-Evrak ve şasi kontrolü

-Sürücü röp ==================== 14- İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN KADIN CİNAYETİ DAVASI SANIĞINA İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS Haber-Kamera: Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) İstinaf Mahkemesi, Maltepe'de 30 Mart 2019'da aynı iş yerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü evinin önünde silahla ateş ederek öldüren Zeynel Akbaş'a "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan yerel mahkemece verilen 18 yıl hapis cezasının bozulmasına karar verdi. Yeniden hüküm kuran İstinaf Mahkemesi, sanığı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarına sarılan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül , "Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim" dedi.

"BEN GEÇİMSİZ BİR İNSAN DEĞİLİM"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynel Akbaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Fatma Şengül'ün ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Tutuklu sanık Zeynel Akbaş evli ve 2 çocuğu olduğunu belirterek "Maktulle aynı iş yerinde çalışıyorduk, pek geçinemiyorduk. Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüsten indim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine 'Günaydın' dedim. Ancak o bana 'Senin iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Ben de, 'Bana bu hakareti yapmayacaktın' deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktule ateş ettim. Daha sonra yaptığımdan pişman oldum. Silahı taşımamın nedeni yaşadığım yerin tekin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir insan değilim. Uzun zamandır aynı mahallede oturuyorum. Hiç kimseyle bir münakaşam olmamıştır" dedi. "ANNEM BU DURUMU HAK ETMEDİ"

Sanığın savunması üzerine söz alan maktulün kızı Açelya Şengül, "Sanık eylemi planlamış ve annemi öldürmüştür. Savunmaları kendini cezadan kurtarmaya yöneliktir" ifadelerini kullanarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maktulün oğlu Koray Şengül ise "Annem böyle bir durumu hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Müşteki avukatı Aylin Mert, sanığın "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"HİPERTANSİYONDAN DOLAYI EYLEMİ İSTEMSİZ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Son sözü sorulan Zeynel Akbaş ise "Planlı bir eylem değildi. Hipertansiyon hastalığımdan dolayı eylemi istemsiz olarak gerçekleştirdim. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm" dedi. MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ceza Dairesi, sanık Zeynel Akbaş'a hakkında yerel mahkemenin "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 18 yıl hapis cezasını bozdu. Daire, Fatma Şengül'den sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın bulunmadığına kanaat getirerek sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Daire, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, olay günü sanığın daha önceden temin ettiği silahla maktulün evinin önüne geldiği, çıkışını beklediği ve maktul evden çıktıktan sonra yanına giderek 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Şerhte, sanığın "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSA DA BEN ANNEMİN KOKUSUNU DUYAMAYACAĞIM"

Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarına sarılan Açelya Şengül, "Müebbet hapis cezası aldı. Yani verilen 18 yıla karşı biz çok büyük bir mücadele verdik kadınlarla birlikte. Öncelikle buraya gelen emek veren bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum. Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay'a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi. "BURUK BİR SEVİNÇ İÇERİSİNDEYİZ"

Avukat Aylin Mert ise şöyle konuştu: "Bugün göreceli iyi bir haberle karşınızdayız. İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu haksız tahrik indirimini kaldırdı. Mahkeme, sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılmasına karar verdi. Bu bizlerin bu alanda bulunan kadınların, bu alanda bulunamayıp yüreğinin mücadelesinin bizimle olduğunu bildiğimiz kadınların mücadelesinin sonucudur. Bugün buruk bir sevinç içindeyiz, yine de tamamen hukuka uygun bir karar olduğunu söyleyemeyiz. Fatma Şengül cinayetinin tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu söylüyorduk. Dosyadaki tüm deliller bunu işaret ediyordu."

Görüntü dökümü:

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-Adliyeden çıkan Açelya Şengül'ün ağlaması ve sevdiklerine sarılması

-Açelya Şengül'ün açıklaması

-Avukat Aylin Mert'in açıklaması

-Genel ve detaylar =========== 15- NARKOTİK POLİSLERİ, 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİNİ VATANDAŞA ANLATTI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri vatandaşlara, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle ilgili tanıtıcı broşürler dağıtarak proje hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayata geçirdiği 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri Kadıköy'de vatandaşlara projeyi anlattı. Ayrılıkçeşme Metro İstasyonuna gelen ekipler buradaki vatandaşlara tanıtıcı broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA)'yı vatandaşlara nasıl kullanabileceklerini anlattı.

"BEN ÇOCUĞUMUN HER ŞEYİNİ KONTROL EDİYORUM"

Proje hakkında İlayda Gündoğan, "Sonuç olarak halk için yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence bütün toplumun öncelikle bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı. Çocuğuyla metroyu kullanan Koray Pirinçci de, "Güzel bir düşünce ve faydalı bir uygulama. İnşallah toplumun her kesimine ulaşılınabilinir. Çevremizde illa ki içenleri görüyoruz ve üzülüyoruz." dedi. Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYMA) hakkında Munise Altınışık, "Bence şahane bir uygulama. Umut ediyorum ki etkili olacak." dedi ve herkesin bilinçli olması gerektiğine çağrı yaptı.

Ergenlik döneminde çocuğu olan Fatma Yıldırım, "Ben çocuğumun her şeyini kontrol ediyorum. Her şeyine bakıyorum. Çantasına, kıyafetlerine, her şeyine bakıyorum. Çocuğumu gözlemliyorum. En fazla bunu yapabiliyorum. Üniversitede okuyor arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ne yaptığını bilemiyorsunuz. Bu kontrolü sadece evde yapabiliyorsunuz. Lisede, ortaokulda biraz daha kontrol edebiliyorsunuz ama üniversite öğrencisini fazla kontrol edemiyorsunuz.