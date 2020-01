DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - ARAÇLAR ARTIK YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE ÇEKİLİYOR

Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. maddesine göre, başka araçların giriş çıkışı engelleniyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışı engelleniyorsa, sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının, emniyetin, itfaiyenin araçlarının giriş çıkışları engelleniyorsa ve yaya geçitleri üzerindeki araçları çekilir. Ancak bu durumlar söz konusu değilse, park yasağı uyarısı olsa bile araçlar çekilmez, sadece hatalı park cezası kesiler. Bütün bunlara rağmen aracınız çekilerek otoparka götürüldüyse, masrafları, ikamet ettiğiniz ilçenin ya da çekicinin bağlı olduğu kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki tüketici hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz. Yönetmeliğe aykırı çekilen araçlar tüketici kanuna göre ayıplı hizmet sınıfına giriyor. ÇEKİCİLERİN YETKİ ALANLARI Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, , "Her park yasağını ihlal eden araç çekiciyle kaldırılıp götürülemez. Çekicinin bir amacı var; ya trafiği engelliyordur onu rahatlatacak, ya başka araçların giriş çıkışını engelliyordur, ya da toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafededir. Bunlar yasayla düzenlenmiş. Biz bu konuda tüketiciler olarak tepkimizi ortaya koyunca, İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı. Aslında genelgede mevzuata uyun diyordu. Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. madde kamu binalarının giriş çıkışlarını, okulu, yaya geçitlerini, kavşakları işgal etmenin yasak olduğunu, buralarda park etmiş araçların hem park cezası uygulanıp, hem de kaldırılması gerektiğini öngörüyordu. Bir park yasağı var ve orada park etmiş araçlar trafiği engellemiyor. Onların oradan kaldırılmasının hukuki dayanağı yok. Bunu geçmişte Trafik Vakfı yapıyordu, şimdi derneği yapıyor. Yani hamam aynı hamam tellaklar değişti lakin kural değişmedi. Onların kuralı vatandaşın gözünde adeta para kazanmak için o mekanik kollarla aracı kaldırıp götürmek" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ -Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul, DHA - HATALI park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" derken araçları çekilenler de açıklamalarda bulundu.

"HER ARACI KALDIRIP GÖTÜREMEZSİN"

Ağaoğlu, "Çekicilerin araç çekme yetkisi yoktu, yetki trafik polisindedir. Trafik polisi de nerenden araç çekilip, çekilmemesi gerektiğini bilmek durumundadır. Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. Madde açık; başka araçların giriş çıkışını engellemiyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışını engellemiyorsa o araç çekilmez. Sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının emniyetin, itfaiyenin araçlarının da giriş çıkışlarını engelleyen araçlar çekilecekler, yaya geçitleri üzerindeyse çekilecektir. Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin. Burada park yasağı var mı yok? Ama yangın musluğu var. İşte bu park yasağıdır. 5'er metre iki taraftan park eden araçlar kaldırılır götürülür. Kaldırılıp da götürülmesinde yarar vardır. Allah korusunun ani bir yangın çıksa bunların sürücüleri mi aranacak. İtfaiye yanaşıp buradan su takviyesi alacak ama her park yasağı olan yerde araç kaldırılıp götürülemez. Ona sadece park ihlal cezası yansıtılır" diye konuştu.