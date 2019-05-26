Di Marzio, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a transferini duyurdu

Beşiktaş taraftarına Adem Ljajic müjdesi... Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın Torino'dan Adem Ljajic'in bonservisini aldığını duyurdu.
Di Marzio haberinde, Ljajic'in sözleşmesinde yer alan maç sayısının tamamlandığını ve Beşiktaş'ın Torino'ya 6 milyon Euro ödeyeceğini de yazdı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 32 maçta forma giyen Ljajic, 9 gol atarken, 12 de asist yapmıştı.
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