Diagne'den Fatih Terim'e gönderme!

Süper Lig'e verilen milli arada takımlar hazırlıklarını sürdürürken futbolcular da idman sonralarını dinlenerek ya da oyun oynayarak değerlendiriyorlar. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne de oyun oynamayı tercih eden isimlerden bir tanesi oldu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Diagne, FIFA oynu oynarken kullandığı taktiği de takipçileri ile paylaştı.
28 yaşındaki Senegalli formasını giydiği Galatasaray'ı seçerken çift forvet oynadığı gözlendi. Diagne'nin takımının ileri ikilisinde kendisi ile Falcao yer aldı.
Senegalli golcünün bu paylaşımı, teknik direktör Fatih Terim'e mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.
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