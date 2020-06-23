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Diagne Galatasaray'a geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi disiplinsiz hareketleri nedeniyle Club Brugge'a kiralanmıştı. Diagne, Galatasaray'a geri döneceğini açıkladı.

Diagne Galatasaray'a geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece 6 ay forma giyen Senegalli yıldız, 10 gollük performans göstermişti.

Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu.

DIAGNE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Mbaye Diagne'nin paylaşımı: "Dönüyorum inşallah."

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