Diagne Galatasaray'a geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece 6 ay forma giyen Senegalli yıldız, 10 gollük performans göstermişti.
Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu.
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