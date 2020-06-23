Diagne Galatasaray'a geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece 6 ay forma giyen Senegalli yıldız, 10 gollük performans göstermişti.

Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu.

DIAGNE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Mbaye Diagne'nin paylaşımı: "Dönüyorum inşallah."



