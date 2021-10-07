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Diagne gidiyor! İşte yerine gelecek golcü

07.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, ocak ayında yapılacak transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.

Diagne gidiyor! İşte yerine gelecek golcü

Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı- kırmızılılarda Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere'ye transfer olma ihtimali var.

Golcü arayışlarında olan Galatasaray için gündeme sürpriz bir isim geldi. Hedefteki isim Spartak Moskova'nın İsveçli yıldızı Jordan Larsson...

24 yaşındaki golcüyü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor. Bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Aslan yine genç bir yıldızın peşine düştü.

Aslan'ın 2023 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan yıldız oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini devreye sokması bekleniyor. 2019 yılından beri Spartak Moskova forması giyen Jordan Larsson, İsveç Milli Takımı'nda 7 kez forma giydi ve 1 gole imza attı.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Jordan Larsson, bir dönem Barcelona'da forma giyen efsane golcülerden Henrik Larsson'un da oğlu... Kariyerinde 228 maça çıkan genç yıldız 69 gol atarken 28 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Larsson sağ kanatta da oynayabiliyor.


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