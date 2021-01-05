SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Diagne: Şu an Galatasaray futbolcusuyum

Diagne: Şu an Galatasaray futbolcusuyum

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 21:21 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Diagne: Şu an Galatasaray futbolcusuyum

Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takım adına iki gol birden kaydeden Mbaye Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız" dedi.

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Diagne, "Ben şu an Galatasaray oyuncusuyum. Galatasaray için çalışmalarıma devam ediyorum. Golümü Omar'a hediye ettim. İsterdim ki ona galibiyet hediye edebilelim" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyorGalatasaray kan kaybetmeye devam ediyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı
Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diagne: Şu an Galatasaray futbolcusuyum
Ayrılıyor mu? Diagne açıkladı!
ÖZET | Konyaspor-Galatasaray: 4-3
Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor
Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...
Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitiyor
G.Saray'da Fatih Terim sevinci
İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumu
Omar futbola geri dönebilecek mi? İşte son durumu...
Emre Akbaba'dan Galatasaray yönetimine şok cevap
Yıldız isimden G.Saray yönetimine şok cevap
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.