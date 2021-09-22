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Diagne'ye süresiz kadro dışı ve para cezası yolda

22.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yaptıkları sabırları taşırdı. Fatih Terim'in, Kayseri maçının ardından Diagne'ye para cezası kesti. Senegalli forvetin en ufak bir hareketinde süresiz kadro dışı bırakılacağı aktarıldı. Daha önce özel hayatı ve takım içindeki disiplinsiz tavırları affedilen Diagne, bizzat Terim'i karşısına alarak adeta hata yaptı. Terim, Diagne'ye kadro dışı bıraktığı Alanya maçı öncesi çok sert bir uyarıda bulundu. Senegalli oyuncu şimdilik duruldu.

Diagne'ye süresiz kadro dışı ve para cezası yolda

Skorer'in haberine göre; Mbaye Diagne, süresiz kadro dışı kalabilir. Daha önce pek çok vukuatını affeden Terim, Diagne'ye bilendi. Trabzon maçı öncesi tesiste olmasına rağmen otobüse geç kalan, ardından sosyal medyada Halil ve Terim'e yönelik paylaşımlar yapan Diagne, bizzat hocasını karşısına aldı.

ŞİMDİLİK SESSİZ

Alanya maçında kadro dışı bırakılan Diagne, Terim'le birebir görüştü. Hoca, en ciddi konuşmasını yaptı. Diagne artık diken üstünde. Terim, Senegalli forvete para cezası kesti. Ve sert bir uyarıda bulundu. Önümüzdeki hafta içinde süresiz kadro dışı bırakılacak. Sezonu tek başına çalışarak geçirecek.

"BENİ KİMSE KULLANAMAZ"

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anladık o senin oğlun, çok seviyorsun. Ama beni kimse kullanıp kenara atamaz" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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