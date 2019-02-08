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Dick Advocaat Feyenoord'u reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2019 08:14 | Son Güncelleme

Dick Advocaat, gelecek sezon için Feyenoord ile görüştüğünü ancak teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Dick Advocaat Feyenoord'u reddetti

Utrecht'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Feyenoord ile görüşmeleri hakkında flaş bir açıklama yaptı. Giovanni van Bronckhorst'un sezon sonu itibariyle görevi bırakacağını açıklaması üzerine teknik direktör arayışlarına başlayan Feyenoord, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'a teklif götürdü. Tecrübeli teknik adam, Feyenoord'un teklifinden onur duyduğunu ancak kabul etmediğini açıkladı.

"BÜYÜK BİR ONU AMA..."

Hollanda basınına konuşan Dick Advocaat, "Feyenoord ile bir görüşme yaptık ancak müzakerelere devam etmeme kararı verdim. Feyenoord gibi büyük bir kulübün bana teklif yapması büyük bir onur. Ancak olumsuz bir atmosfer oluştu. Şu an ne Feyenoord'un ne benim olumsuzluğa ihtiyacımiz var" dedi. (SPORX)

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