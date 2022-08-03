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Dicle Baraj Gölü'nde taşımacılık elektrikli teknelerle yapılacak

03.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fosil yakıtlı tekneler yerine her biri 25 kişilik, elektrikle çalışan 6 tekne hizmet verecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü Havzası'nın temiz kalmasının sağlanması amacıyla fosil yakıtlı tekne taşımacılığına son verilmesiyle elektrikli teknelerle taşımacılığa başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, "Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı" çerçevesinde oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçilmesi amacıyla 1 Nisan itibarıyla Eğil ilçesinde fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdı.

Taşımacılığın yeşil enerjiyle yapılması için DİSKİ Genel Müdürlüğü ve Eğil Belediyesi tarafından hazırlanan, Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan "Dicle Baraj Gölünde Çevre Dostu Turizm Ve Yerel Kalkınma" projesi kabul edildi.

Proje ile fosil yakıtlı tekneler yerine her biri 25 kişilik, elektrikle çalışan 6 tekne Eğil'de vatandaşlara hizmet verecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle Eğil'de mevzuata uygun olarak tekrar tekne gezileri başlayacak.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve ajans uzmanları DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'yi ziyaret ederek, projenin detaylarını görüştü.

Tutşi, Dicle Baraj Gölü'nün içme, kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelik kapsamında kirletici unsurlardan korunması amacıyla projeyi yürüttüklerini belirtti.

Projenin Dicle Nehri'nin korunmasına büyük katkı sunacağını aktaran Tutşi, "Dicle Baraj Gölü havzasını kirleten unsurların bertaraf edilmesi, kirletici etkilerin azaltılmasıyla su kalitesinin iyileştirilmesini ve havzanın korunmasını hedefliyoruz. Proje ile Dicle Baraj Gölü havzasının çevresel açıdan iyileştirilmesinin yanında, içme-kullanma suyu temininin de sürdürülebilirliği garanti altına alınacak. Projenin gerçekleşmesiyle içme suyu havzasında teknelerin sebep olduğu kirliliğin önüne geçmiş olacağız. Böylece bölgede çevre dostu yenilikçi teknolojilerin kullanımı desteklenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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