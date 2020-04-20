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Dicle Elektrik acil durumlara hazır

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik, korona virüs salgınının yaşandığı bu günlerde acil durumlar için özel olarak hazırlattığı ve her biri 150 megawatt gücünde olan 2 mobil dağıtım merkezini, yaşanabilecek büyük arızalara karşı vatandaşları enerjisiz bırakmamak için hazırda tutuyor.Sorumluluk bölgesinde 2 milyona yakın aboneye her koşulda kesintisiz enerji vermek için gerekli tüm tedbirleri alan Dicle Elektrik, büyük çaplı arızalar ve yatırım amaçlı gerçekleşebilecek kesintilerin yanı sıra deprem gibi doğal afetler sırasında ortaya çıkacak acil enerji ihtiyaçlarını da gidermek için her biri 150 megawatt güç ile şebekeyi besleyebilecek özel üretim 2 adet mobil dağıtım merkezi hazırladı.

Dicle Elektrik, korona virüs salgınının yaşandığı bu günlerde acil durumlar için özel olarak hazırlattığı ve her biri 150 megawatt gücünde olan 2 mobil dağıtım merkezini, yaşanabilecek büyük arızalara karşı vatandaşları enerjisiz bırakmamak için hazırda tutuyor.
Sorumluluk bölgesinde 2 milyona yakın aboneye her koşulda kesintisiz enerji vermek için gerekli tüm tedbirleri alan Dicle Elektrik, büyük çaplı arızalar ve yatırım amaçlı gerçekleşebilecek kesintilerin yanı sıra deprem gibi doğal afetler sırasında ortaya çıkacak acil enerji ihtiyaçlarını da gidermek için her biri 150 megawatt güç ile şebekeyi besleyebilecek özel üretim 2 adet mobil dağıtım merkezi hazırladı. Biri Şanlıurfa, diğeri ise Diyarbakır’da kullanıma hazır bekletilen mobil dağıtım merkezleri, bölgede korona virüs salgını nedeniyle yaşanabilecek olağanüstü durumlar sırasında ve olası büyük çaplı arızalarda kullanılacak.

Mobil dağıtım merkezleri kullanıma hazır
Her biri 150 megawatt gücünde olan mobil dağıtım merkezlerinin bir tanesi, azami 50 bin abonenin elektrik gereksinimini karşılayabilecek kapasitede. Treylerlerin üzerine monte edilen dağıtım merkezlerinde hücreler, metal cladler, alçak gerilim dağıtım ve kontrol panoları, akü batarya grubu, trafo - hücre bağlantıları ve saha bağlantıları için kablolar ve iç ihtiyaç trafosu kullanıma hazır halde bulunuyor. İstenilen yere rahatlıkla taşınabilen mobil dağıtım merkezleri, ihtiyaç duyulduğunda saha bağlantıları yapılarak, oldukça kısa süre içerisinde devreye alınabiliyor.

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