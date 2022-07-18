Dicle Üniversitesi taban puanları! Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları ve başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. TYT ve AYT puanına göre üniversite tercihleri yapacak olan öğrenciler, Dicle Üniversitesi'nde bulunan 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte Dicle Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini bekleyen öğrenciler, istedikleri üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını internet üzerinden araştırıyor. Dicle Üniversitesi taban puanı ve başarı sıralamalarını aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasıyla birlikte, 2022 yılı için üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerinin taban puanları araştırılıyor.

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

