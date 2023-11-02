MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de çok konuşulacak iddia... Eşi Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak bilinen Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! 'Dini nikah kıydık'

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de çok konuşulacak iddia... Eşi Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak bilinen Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! 'Dini nikah kıydık'

02.11.2023 11:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gündeme gelen iddialar herkesi şoke etti. Fenomen Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını iddia eden Esra Çömelek, canlı yayında "Fenomen Mahir'in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş'la olan dini nikahım" ifadelerini kullandı. Esra Hanım'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de çok konuşulacak iddia... Eşi Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak bilinen Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! 'Dini nikah kıydık'

Show Tv'de hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek’in açıklamaları damga vurdu.

Evli ve ünlü bir isimle birlikte olduğunu söyleyen Esra Çömelek, o ismi canlı yayında açıklayarak herkesi şoke etti. Çömelek, “Fenomen Mahir’in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş’la olan dini nikahım” dedi.

didem 1

Magazin dünyasına da bomba gibi düşen bu canlı yayındaki itirafın ardından ünlü şarkıcı Doğuş’un eski tanıdıklarından ihbarlar yağdı. Esra Çömelek’in Doğuş ile birlikte çekilen fotoğrafları da canlı yayında ekrana verildi.

didem 2

‘EŞİMDEN BOŞANACAĞIM’ DİYEREK KANDIRDI

Esra Çömelek, Doğuş’un da kendisini ‘eşimden boşanacağım’ diyerek kandırdığını, boşanmak için Azeri eşinin Doğuş’tan 1 milyon dolar istediğini iddia etti.

doğuş 3

BİR HAFTA ÖNCE AİLESİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Son aylarda hakkında boşanma haberleri çıkan Doğuş, 21 Ekim'de eşi ve çocuklarıyla bir pozunu yayınlayarak "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla" ifadelerini kullanmıştı.

doğuş 4

Ünlü şarkıcının eşi Hoşkedem Hidayetkızı Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınıyor.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere’deki evini değiştirdi! Yeni evi..İngiltere’deki evini değiştirdi! Yeni evi..
İkinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurduİkinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu
Kim der 65 yaşında diye! File çoraplı tarzı olay olduKim der 65 yaşında diye! File çoraplı tarzı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
didem arslan yılmaz sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.