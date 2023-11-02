Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de çok konuşulacak iddia... Eşi Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak bilinen Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! 'Dini nikah kıydık'

Show Tv'de hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek’in açıklamaları damga vurdu.

Evli ve ünlü bir isimle birlikte olduğunu söyleyen Esra Çömelek, o ismi canlı yayında açıklayarak herkesi şoke etti. Çömelek, “Fenomen Mahir’in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş’la olan dini nikahım” dedi.

Magazin dünyasına da bomba gibi düşen bu canlı yayındaki itirafın ardından ünlü şarkıcı Doğuş’un eski tanıdıklarından ihbarlar yağdı. Esra Çömelek’in Doğuş ile birlikte çekilen fotoğrafları da canlı yayında ekrana verildi.

‘EŞİMDEN BOŞANACAĞIM’ DİYEREK KANDIRDI

Esra Çömelek, Doğuş’un da kendisini ‘eşimden boşanacağım’ diyerek kandırdığını, boşanmak için Azeri eşinin Doğuş’tan 1 milyon dolar istediğini iddia etti.

BİR HAFTA ÖNCE AİLESİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Son aylarda hakkında boşanma haberleri çıkan Doğuş, 21 Ekim'de eşi ve çocuklarıyla bir pozunu yayınlayarak "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcının eşi Hoşkedem Hidayetkızı Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınıyor.





