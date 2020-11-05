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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili şok iddialar

05.11.2020 22:01 | Son Güncelleme:
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31 Ekim Cumartesi günü Ankara Kızılcahamam’da bir otelin 5. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar’ın ailesi, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Gamze Açar’ın şüpheli ölümüyle ilgili canlı yayına bağlanan anne Sevinç Oflaz, kızının ölümüyle ilgili çok üzgün olduğunu, yapan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması istediğini söyledi.

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Kızının hayat dolu birisi olduğunu belirten anne Oflaz, herhangi bir kötü alışkanlığının olmadığını ifade etti. Kızının iş görüşmesine gideceğinden haberi olmadığını söyleyen Sevinç Oflaz, “Bana destek olmak için işe girmek istiyordu.” dedi. Genç kızın dayısı Hasan Oflaz ise 5 kişinin otele giriş yaptığını, bu sırada güvenliğin işini yapmadığı için onların da bu olaydan sorumlu olduğunu ifade ederken, otel yöneticisinin de tutuklanması gerektiğini söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (1)

KAN DONDURAN İDDİA!

Olayın olduğu otelde daha önceden çalıştığını belirten bir izleyici ise iddiaları doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Yayına bağlanan görgü tanığı, sosyal medyadan bu işi görüp başvuru yaptığını, kabul edilince de orada çalışmaya başladığını söyledi.

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Çalıştığı dönemde otelde genç kızlara fuhuş yaptırıldığını ve hoş olmayan davranışları gördüğü için de ayrıldığını söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (2)

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece “cinsel saldırı” ve “kasten öldürme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OTEL YÖNETİCİSİ CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI!

Gamze'nin şüpheli ölümünde otel yöneticisi Serkan Bey, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İddialara yanıt veren Serkan Bey, gözaltına alınan kişilerin otel personeli olmadığını söylerken, zanlılardan birinin otelde konaklayan pazarlama grubundan biri olduğunu söyledi. Otel yöneticisi, Gamze Açar'ın annesi ve dayısıyla da yüzleşti.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (3)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
POROGRAMI İZLEDIM DEĞİSİK DEĞİŞİK İŞLER ÇIKTI YAYINA KATILAN ORDA ESKIDEN ÇALISMIS VE KALMIS KİŞİLERIN VERDIGI BILGILERE GÖRE POLİSTE BUNLARDAN BAYA Bİ BİLGİLENMİŞTIR ESKİ ÇALISAN 5. KAT VE BAZI KATLARDA KALANLARIN ORDA ANLASMALI DEVAMLI KALDIGINI VE ORDA CALISANLARIN BELLİ KATTA KALDIGINI AKTARDI ÖLÜMDE 5. KATTA GERCEKLESMİŞ KIZA YAZIK OLMUŞ KIZ TUZAGA DUSULMÜŞ..GENCECİK KIZ YASAMINDAN OLDU ÇOK ÜZÜCÜ Bİ OLAY BUNU YAPANLAR EN AGIR SEKILDE CEZALANDIRILMALI VE BURAYI İŞLETENLERDE DAHİL

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