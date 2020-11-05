Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili şok iddialar

Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Gamze Açar’ın şüpheli ölümüyle ilgili canlı yayına bağlanan anne Sevinç Oflaz, kızının ölümüyle ilgili çok üzgün olduğunu, yapan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması istediğini söyledi.

Kızının hayat dolu birisi olduğunu belirten anne Oflaz, herhangi bir kötü alışkanlığının olmadığını ifade etti. Kızının iş görüşmesine gideceğinden haberi olmadığını söyleyen Sevinç Oflaz, “Bana destek olmak için işe girmek istiyordu.” dedi. Genç kızın dayısı Hasan Oflaz ise 5 kişinin otele giriş yaptığını, bu sırada güvenliğin işini yapmadığı için onların da bu olaydan sorumlu olduğunu ifade ederken, otel yöneticisinin de tutuklanması gerektiğini söyledi.

KAN DONDURAN İDDİA!

Olayın olduğu otelde daha önceden çalıştığını belirten bir izleyici ise iddiaları doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Yayına bağlanan görgü tanığı, sosyal medyadan bu işi görüp başvuru yaptığını, kabul edilince de orada çalışmaya başladığını söyledi.

Çalıştığı dönemde otelde genç kızlara fuhuş yaptırıldığını ve hoş olmayan davranışları gördüğü için de ayrıldığını söyledi.