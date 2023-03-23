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  4. Didem Soydan "Ahirette hiçbiri yanınızda olmayacak" diyen takipçisine yanıt verdi: Giymedim full soyundum...

Didem Soydan "Ahirette hiçbiri yanınızda olmayacak" diyen takipçisine yanıt verdi: Giymedim full soyundum...

23.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan tanga detaylı transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Güzel model iddialı tarzıyla ilgili gelen "Ahirette hiçbiri yanınızda olmayacak" yorumunu da karşılıksız bırakmadı. Soydan'ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Didem Soydan "Ahirette hiçbiri yanınızda olmayacak" diyen takipçisine yanıt verdi: Giymedim full soyundum...

Güzel model Didem Soydan katıldığı davette siyah transparan giydi. Didem Soydan kıyafetinin altına ise tanga tercih etti ve arkasını dönerek de poz verdi.

Didem Soydan'ın iddialı pozlarına hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı. Sözünü hiçbir zaman sakınmayan model gelen bir yoruma da tepkisiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

Takipçi paylaşıma "Ne kadar acı desem olur ki halen akıllanmadılar bu kadar felaket bu kadar şey oluyor siz halen böyle açık saçık geziniyorsunuz. Ahirete bilin ki hiçbiri yanınızda olmayacak ama ölüm var diye en azından onu biliyor musunuz?" yazdı.

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Didem Soydan ise "Kimseye güvenerek köprüden geçmeyeceğim tatlım. Sorarsa giydin mi o elbiseyi diyeceğim ki giymedim full soyundum sana kalmadı benim hesap defterim" yanıtını verdi.

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Didem Soydan Model

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