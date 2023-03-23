Didem Soydan "Ahirette hiçbiri yanınızda olmayacak" diyen takipçisine yanıt verdi: Giymedim full soyundum...

Güzel model Didem Soydan katıldığı davette siyah transparan giydi. Didem Soydan kıyafetinin altına ise tanga tercih etti ve arkasını dönerek de poz verdi.

Didem Soydan'ın iddialı pozlarına hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı. Sözünü hiçbir zaman sakınmayan model gelen bir yoruma da tepkisiz kalmadı.

Takipçi paylaşıma "Ne kadar acı desem olur ki halen akıllanmadılar bu kadar felaket bu kadar şey oluyor siz halen böyle açık saçık geziniyorsunuz. Ahirete bilin ki hiçbiri yanınızda olmayacak ama ölüm var diye en azından onu biliyor musunuz?" yazdı.

Didem Soydan ise "Kimseye güvenerek köprüden geçmeyeceğim tatlım. Sorarsa giydin mi o elbiseyi diyeceğim ki giymedim full soyundum sana kalmadı benim hesap defterim" yanıtını verdi.





