Ekin Su Cülcüloğlu'nun buzlu suyla zor anları! Frikik vermemek için...

Love Island (Aşk Adası) adlı reality show programında birinci olan, İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu müstehcen anların yaşandığı yarışma sonrası oldukça popüler hale geldi.

Güzel isim yarışmadan sevgili olduğu Davide Sanclimenti ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Ekin Su son olarak buzlu suya girdiği anları paylaştı. 28 yaşındaki Ekin-Su'nun cesurca küvete girip buzlu suya oturduğu an kameralara yansıdı.

O anları paylaşan oyuncu çığlıklar atarak sudan çıkarken frikik vermemek için eliyle bikinisini tutmayı da ihmal etmedi.



Ekin o anları paylaşıp "Tamam gülmeyin arkadaşlar, haklı olarak en az 1 dakika soğuk suda kalacağımı düşündüm!" dedi.

Göğüslerine silikon yaptıran Ekin Su bu kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını açıklamıştı.



