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Ekin Su Cülcüloğlu'nun buzlu suyla zor anları! Frikik vermemek için...

23.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island (Aşk Adası) adlı reality show programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu buz banyosunda zor anlar yaşadı. Çığlıklar atarak sudan çıkan Ekin Su frikik vermemek için göğüslerini elleriyle tuttu.

Love Island (Aşk Adası) adlı reality show programında birinci olan, İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu müstehcen anların yaşandığı yarışma sonrası oldukça popüler hale geldi.

Güzel isim yarışmadan sevgili olduğu Davide Sanclimenti ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Ekin Su son olarak buzlu suya girdiği anları paylaştı. 28 yaşındaki Ekin-Su'nun cesurca küvete girip buzlu suya oturduğu an kameralara yansıdı.

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"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince... "Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

O anları paylaşan oyuncu çığlıklar atarak sudan çıkarken frikik vermemek için eliyle bikinisini tutmayı da ihmal etmedi.

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Ekin o anları paylaşıp "Tamam gülmeyin arkadaşlar, haklı olarak en az 1 dakika soğuk suda kalacağımı düşündüm!" dedi.

Göğüslerine silikon yaptıran Ekin Su bu kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını açıklamıştı.


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