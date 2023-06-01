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Didem Soydan çocukluk fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi

01.06.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan şimdi de çocukluk fotoğrafıyla çok konuşuldu. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun o halini görenler çok şaşırdı.

Didem Soydan çocukluk fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi

Her paylaşımıyla olan olan Didem Soydan cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa çocukluk fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Didem Soydan'ın küçüklük haline beğeni ve yorum yağdı.

Didem Soydan'ın çocukluk fotoğrafının altına kullanıcılar; 'Küçüklükten belliymiş', 'Çok güzelmişsin', 'Bebeksi halin çok güzel', 'Saçlar ve gözler çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Didem Soydan çocukluk hali

Didem Soydan, anne tarafı Bulgaristan ile Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir aileden geliyor. Üniversite dönemlerinde çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alan Didem Soydan, bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı.

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Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenilen Didem Soydan, modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi.

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Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla beraber çalışan Didem Soydan, İstanbul'da gerçekleştirilen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

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1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı.

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Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken oldu.

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Didem Soydan sosyal medya Modacı ünlü oyuncu

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