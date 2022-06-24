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  4. Didem Soydan'dan ezan paylaşımı! "Bizim hoca bambaşka okuyor"

Didem Soydan'dan ezan paylaşımı! "Bizim hoca bambaşka okuyor"

24.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, bu defa evinden sabah ezanını paylaştı. Paylaşımına 'Hep diyorum, bizim hoca bambaşka okuyor.' notunu düşen Soydan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü manken Didem Soydan, Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Twitter hesabından gündeme dair yorumlar yapan Soydan, bir süre önce Twitter hesabını kapatma kararı almıştı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Soydan, son yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Instagram hesabından sabah ezanını paylaşan Didem Soydan, paylaşımına 'Hep diyorum, bizim hoca bambaşka okuyor.' notunu düştü.

Kısa sürede sosyal medyada gündeme gelen Soydan'ın paylaşımına çok sayıda övgü geldi.

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Didem Soydan
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