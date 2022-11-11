Didem Soydan'dan frikik! Takipçileri var mı yok mu anlamadı

En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Pantolonunu çıkarırken ve kasığına kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken siyah elbisesiyle peş peşe pozlarını paylaşan Soydan, yine sosyal medyada gündem oldu.



Koyu renk yaptığı saçlarıyla sevenlerinin tepkisini çeken Soydan, bu defa derin yırtmaçla verdiği frikik ile adından söz ettirdi.



Soydan'ın takipçilerini ikiye bölen paylaşımda, bir kesim Didem Soydan'ın iç çamaşırı giymediğini iddia etse de pek çoğu bunu yalanladı.







