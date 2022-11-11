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Didem Soydan'dan frikik! Takipçileri var mı yok mu anlamadı

11.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü model Didem Doydan, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Pantolonunu çıkarırken ve kasığına kadar uzanan eteğiyle poz veren Soydan sosyal medyada tartışma yarattı. Soydan'ın eteğinin altına iç çamaşırı giyip giymediği merak konusu oldu.

Didem Soydan'dan frikik! Takipçileri var mı yok mu anlamadı

En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Pantolonunu çıkarırken ve kasığına kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken siyah elbisesiyle peş peşe pozlarını paylaşan Soydan, yine sosyal medyada gündem oldu.
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Koyu renk yaptığı saçlarıyla sevenlerinin tepkisini çeken Soydan, bu defa derin yırtmaçla verdiği frikik ile adından söz ettirdi.
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Soydan'ın takipçilerini ikiye bölen paylaşımda, bir kesim Didem Soydan'ın iç çamaşırı giymediğini iddia etse de pek çoğu bunu yalanladı.
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Didem Soydan

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