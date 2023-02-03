Didem Soydan eski haline döndü! "Herkes kendine gelsin"

Uzun sarı saçlarından bir reklam için vazgeçen Didem Soydan son dönemde pozlarıyla dikkat çekiyordu. Bir marka ile girdiği işbirliği sebebiyle geçen ekimde saçlarını siyaha boyatan ve "Karanlık çağıma hoş geldiniz” diyen Soydan eski haline döndü.

Didem Soydan'ın markayla anlaşması bitti. İlk yaptığı şey ise saçlarının rengini hemen değiştirmek oldu. Soydan, anlaşma biter bitmez soluğu kuaförde aldı. Eski sarı saçlarına tekrar kavuştu.

Soydan leopar desenli bikinisini giyip fiziğini sergilediği paylaşımıyla beğeni topladı. Cake Mosq paylaşıma "Herkes kendine gelsin" yazarken modelin hayranları da "Sonunda döndün", "Sarı sana yakışıyor" yorumları yaptı.



