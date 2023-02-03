Emily Ratajkowski imaj değişikliği yaptı! Şeffaf üstü yeni saçlarının önüne geçti

Emily Ratajkowski'nin adı, eşine boşanma davası açtığından beri komedyen Pete Davidson, DJ Orazio Rispo, sanatçı Jack Greer ve son olarak da komedyen Eric Andre'yle birlikte romantik ilişki söylentilerinde geçmişti.

Ratajkowski, 'High Low' adlı podcastte, "Gelişigüzel flört etmeye ve yakalanmamaya çalışıyorum ve bunu yaparken görüştüğüm kişilere dikkat etmek zor oluyor" demişti.

Aşk hayatıyla gündemde olan model imaj değiştirdi. Uzun saçlarına veda eden model yeni imajını da Marc Jacobs defilesinde gösterdi.

Kısacaık saçlarıyla dikkat çeken model defile için şeffaf bir üst tercih edince imajı geri planda kaldı. Meme uçlarını göstermekten çekinmeyen model yine gecede öne çıkan isimlerden oldu.



