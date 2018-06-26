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Didem Soydan, Muharrem İnce'yi böyle savundu! İsmail Küçükkaya'ya sert çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Didem Soydan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'ye olan sevgisini ve gazeteci İsmail Küçükkaya'ya olan öfkesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Didem Soydan, Muharrem İnce'yi böyle savundu! İsmail Küçükkaya'ya sert çıktı

Manken Diden Soydan, 24 Haziran seçimlerinden sonra istediği başarıya ulaşamayan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye olan sevgisini dile getirdi.

Soydan, İnce ile sorun yaşayan gazeteci İsmail Küçükkaya için de "Yaptığınız samimiyeti suistimal etmektir" dedi.

"SİZİ SEVMEYE VE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Muharrem İnce'ye olan sevgisini attığı tweetle belli eden Soydan, "Sizi seviyoruz ve bu elli gün içinde yeşerttiğiniz umutlar için teşekkür ederim. Ha bu arada sizi sevmeye ve destekleme devam edeceğiz" dedi.

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"SAMİMİYETİ SUİSTİMAL ETTİNİZ"

Muharrem İnce ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın arasında geçen mesaj polemiğine sessiz kalamayan Soydan, Küçükkaya'ya şu tweeti attı:

"Peki bu durumu aranızda kullandığınız samimiyet dili ile "adam kazandı" olarak mı duyurmalıydınız yoksa TV'de normal bir hitap dili ile mi duyurmalıydınız. Buna alenen samimiyeti suistimal etmek denir?"

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