Didem Soydan sıra dışı elbisesiyle şekilden şekle girdi! Takipçisine yanıtı olay oldu

Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Didem Soydan sıra dışı elbisesiyle paylaşım yaptı. Beğeni kadar eleştiri de alan Soydan elbisesine gelen yorumlara yanıt vermeyi ihmal etmedi.

SIRA DIŞI ELBİSESİYLE PAYLAŞTI

Ünlü manken Didem Soydan iplikten yapılmış elbisesiyle şekilden şekle girerek pozlar verdi.

Dikkat çeken paylaşımına takipçilerinden beğeni kadar eleştiri de alan Didem Soydan'a bir takipçisi "Sadece soruyorum bu tarz bir şey (kıyafet demeyeceğim çünkü değil) giyince kendini nasıl hissediyorsun? Yani amacı nedir? Gerçekten merak ediyorum." şeklinde yazdı.

O yoruma kayıtsız kalamayan Didem Soydan, "Amaç yok ben modelim. Marka parasını veriyor ben giyiniyorum. O para ile de geçiniyorum. His yok, iş var. Haftaya daha kapalı ya da daha açık kıyafetler ile görebilirsiniz hani ben uyarayım ki sonra incinmenizi istemem." şeklinde yazdı.







