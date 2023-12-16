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  4. Didem Soydan sıra dışı elbisesiyle şekilden şekle girdi! Takipçisine yanıtı olay oldu

Didem Soydan sıra dışı elbisesiyle şekilden şekle girdi! Takipçisine yanıtı olay oldu

16.12.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak iplikten yapılmış transparan elbisesiyle paylaşım yapan Soydan poz vermek için şekilden şekle girdi. Elbisesini eleştiren takipçisine Soydan'dan yanıt gecikmedi.

Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Didem Soydan sıra dışı elbisesiyle paylaşım yaptı. Beğeni kadar eleştiri de alan Soydan elbisesine gelen yorumlara yanıt vermeyi ihmal etmedi.

SIRA DIŞI ELBİSESİYLE PAYLAŞTI

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Ünlü manken Didem Soydan iplikten yapılmış elbisesiyle şekilden şekle girerek pozlar verdi.

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Dikkat çeken paylaşımına takipçilerinden beğeni kadar eleştiri de alan Didem Soydan'a bir takipçisi "Sadece soruyorum bu tarz bir şey (kıyafet demeyeceğim çünkü değil) giyince kendini nasıl hissediyorsun? Yani amacı nedir? Gerçekten merak ediyorum." şeklinde yazdı.

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O yoruma kayıtsız kalamayan Didem Soydan, "Amaç yok ben modelim. Marka parasını veriyor ben giyiniyorum. O para ile de geçiniyorum. His yok, iş var. Haftaya daha kapalı ya da daha açık kıyafetler ile görebilirsiniz hani ben uyarayım ki sonra incinmenizi istemem." şeklinde yazdı.

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Didem Soydan sosyal medya Manken
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