Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi

Ekranların sevilen ismi Afra Saraçoğlu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra televizyona dönen Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.

Yeni projesi için hazırlıklarını tamamlayan ünlü isim bu defa annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Afra Saraçoğlu'nun annesi ile karesine; 'güzellik genetikmiş', 'güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.

“Yalı Çapkını” dizisindeki başarısıyla büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu’nun, yeni projesinden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları gündeme gelmişti.