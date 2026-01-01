MAGAZİN

Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu şimdilerde A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisi için hazırlıklarını tamamlayan Saraçoğlu şimdi de annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna beğeni yağdı.

Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen ismi Afra Saraçoğlu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra televizyona dönen Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.

Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi 1

Yeni projesi için hazırlıklarını tamamlayan ünlü isim bu defa annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi 2

YORUM YAĞDI

Afra Saraçoğlu'nun annesi ile karesine; 'güzellik genetikmiş', 'güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi 3

Yalı Çapkını” dizisindeki başarısıyla büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu’nun, yeni projesinden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik genetikmiş" dedi 4

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
