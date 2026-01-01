İstanbul'a lapa lapa kar yağdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aile pozu gecikmedi

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine girmişti. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.
Şimdilerde sık sık aile pozlarıyla dikkat çeken ünlü çift yeni yılın ilk karını sevinçle karşıladı.
Kaan Yıldırım, 2026'ın ilk gününde başlayan kar yağışında eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan ile birlikte evlerinin bahçesinde çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.
Kaan Yıldırım, ailece karın altında çektirdikleri fotoğrafları "01.01.2026" notuyla paylaştı.
