İstanbul'a lapa lapa kar yağdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aile pozu gecikmedi

İstanbul'da beklenen kar yağışı yeni yılın ilk gününde yüzünü gösterdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, minik oğulları Fikret Hakan ile evlerinin bahçesine çıkarak kar pozu vermeyi ihmal etmedi. Ünlü çiftin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine girmişti. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.

İstanbul a lapa lapa kar yağdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dan aile pozu gecikmedi 1

Şimdilerde sık sık aile pozlarıyla dikkat çeken ünlü çift yeni yılın ilk karını sevinçle karşıladı.

İstanbul a lapa lapa kar yağdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dan aile pozu gecikmedi 2

Kaan Yıldırım, 2026'ın ilk gününde başlayan kar yağışında eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan ile birlikte evlerinin bahçesinde çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

İstanbul a lapa lapa kar yağdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dan aile pozu gecikmedi 3

Kaan Yıldırım, ailece karın altında çektirdikleri fotoğrafları "01.01.2026" notuyla paylaştı.

