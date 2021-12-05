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  4. Didem Soydan yine yapacağını yaptı! Mayokinisiyle havuzdan enfes pozlar

Didem Soydan yine yapacağını yaptı! Mayokinisiyle havuzdan enfes pozlar

05.12.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan, Amerika tatilinden nefes kesen pozlarına bir yenisini daha ekledi. Her hareketiyle olay olan ünlü model, bu sefer sarı neon renkli iddialı mayokinisiyle havuzdan verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine geldi.

Didem Soydan yine yapacağını yaptı! Mayokinisiyle havuzdan enfes pozlar

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada olay yaratan paylaşımlar yapan Didem Soydan, bunlara bir yenisini daha ekledi. Yakın arkadaşlarıyla Miami’ye tatile giden güzel manken bu sefer havuz pozuyla gündeme geldi.

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Arkadaşı Umut Eker'le Miami tatiline devam eden Didem Soydan'dan havuz pozu geldi. İki gün önce bikiniyle poz veren ünlü model, bu defa havuz pozuyla olay yarattı.

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Sarı neon rengi mayokini ile havuz içinde uzandığı kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Soydan karelere, "Bugün modum" diye yazdı. Soydan, kareleriyle binlerce beğeni aldı.

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Didem Soydan
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