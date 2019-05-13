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Didem Uzel 45 yaşında nasıl anne oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

2012 yılında finansçı Selim Sarı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen eski manken-oyuncu Didem Uzel 45 yaşında anne olarak oğlu Aslan'ı kucağına almıştı. Uzel, hamile kalmak için denediği yöntemi Hello okurları için anlattı.

Didem Uzel 45 yaşında nasıl anne oldu?

Didem Uzel hamile kalmak için denediği 'enerji temizleme' yöntemini Hello Dergisi'ne anlattı:

1

''Bir uzmanla enerji temizliği yaptık. Bir alet var. Vücudunuzu doğduğunuz andaki titreşimlere döndürüyor. Manyetik alanınızı genişletiyor, aurayı yüklerden kurtarıyor.
2

Kendinizi güvenli hissediyor, dimdik hale geliyorsunuz. Anne olmak istediğim için yumurtalık ve rahmime odaklandık.

3

Bu süre içinde bitkisel proteinle beslendim. Buğday çimi suları içtim. Hücre yenileyen nefes çalışmaları da yaptım.''

İŞTE DİDEM UZEL VE AİLESİ

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