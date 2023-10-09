Didier Deschamps Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i milli takıma davet etmemişti! Bin pişman oldu...

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının oyuncu listesini açıklarken, Galatasaray'daki performansıyla göz dolduran Sacha Boey'i kadroya dahil etmemesi tepki çekmişti.

Konuyla ilgili olarak konuşan Deschamps, "Boey ve diğer oyuncuları yakından takip ediyoruz. O mevkide oyuncu sayımız çok fazla. Kadroya alınmayan futbolculara her zaman kapımız açık olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

O İSİM SAKATLANDI

Sacha Boey'in yerine kadroya dahil edilen isimlerden olan İspanyol devi Barcelona'nın 50 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jules Kounde, Granada - Barcelona maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı.

DAVET GELEBİLİR

Yaşanan bu durumun ardından Sacha Boey için milli takım daveti tekrar gündeme geldi.

