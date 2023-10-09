SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Didier Deschamps Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i milli takıma davet etmemişti! Bin pişman oldu...

Didier Deschamps Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i milli takıma davet etmemişti! Bin pişman oldu...

09.10.2023 08:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Sacha Boey, Fransa Milli Takımı için davet almazken teknik direktör Deschamps bu mevkideki isimden gelen sakatlık haberiyle yıkıldı. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının oyuncu listesini açıklarken, Galatasaray'daki performansıyla göz dolduran Sacha Boey'i kadroya dahil etmemesi tepki çekmişti.

Konuyla ilgili olarak konuşan Deschamps, "Boey ve diğer oyuncuları yakından takip ediyoruz. O mevkide oyuncu sayımız çok fazla. Kadroya alınmayan futbolculara her zaman kapımız açık olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

O İSİM SAKATLANDI

1426566941

Sacha Boey'in yerine kadroya dahil edilen isimlerden olan İspanyol devi Barcelona'nın 50 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jules Kounde, Granada - Barcelona maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı.

DAVET GELEBİLİR

1069

Yaşanan bu durumun ardından Sacha Boey için milli takım daveti tekrar gündeme geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetim kararını verdi! Güneş'in ardından takım resmen ona emanetYönetim kararını verdi! Güneş'in ardından takım resmen ona emanet
Babası "gidiyoruz" dedi, ayrılık için tarih verdi!Babası "gidiyoruz" dedi, ayrılık için tarih verdi!
Fikret Orman neler söyledi neler! "Konuşmanın zamanı geldi" dedi ve...Fikret Orman neler söyledi neler! "Konuşmanın zamanı geldi" dedi ve...
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sacha Boey son dakika galatasaray oynanacak erden maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.