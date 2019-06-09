Didier Deschamps'tan Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Konya’da Türkiye’ye 2-0 mağlup olan Fransa Milli Takımı'nda Teknik Direktör Didier Deschamps, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.
Deschamps, Türkiye’nin neredeyse her şeyi doğru şekilde yaptığını belirterek, "Türkiye 3 puanı tamamen hak etti. Biz yetersiz bir performans ortaya koyduk. Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan negatif çok şey var. Karşınızda kim olursa olsun, her şeyinizi vermezseniz, bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DEN SAĞLAM BİR TOKAT YEDİK"
Kendilerinin iyi hücum edemediklerini, iyi savunma yapıp yapmadıklarının ise tartışılır olduğunu kaydeden Didier Deschamps, “Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması nadir rastlanan bir durumdur ama pozisyon sayısı çok yetersiz. Türkiye iyi savunma yaptı. Bugün Türkiye'den sağlam bir tokat yedik” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin takım halinde çok iyi bir performans ortaya koyduğunu da dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Burada bir oyuncu çok önemliydi, o da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu" dedi.
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