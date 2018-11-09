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Didier Drogba emekli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2018 07:35 | Son Güncelleme

Didier Drogba, sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından emekli oldu.

Didier Drogba emekli oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, kariyerinin son maçına çıktı. Fildişili yıldız, sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından emekli oldu.

Galatasaray'da 1.5 sezon oynayan Didier Drogba, kariyerine Levallois'te başladı ve Le Mans, Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shanghai Shenhua, Montreal Impact, Phoenix Rising'te forma gitdi. Kulüp takımlarında 685 maça çıkan Drogba, 300 gol attı ve 114 asist yaptı. Milli takımda 105 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

(SPORX)

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