Didier Six: Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor

Gine Milli Takımı T.D. Didier Six, A Milli Takım ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
"Türkiye'yi zorlamamız bize moral verdi. Kendimizi iyi hissediyoruz. Prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ekibim ve oyuncularım memnun. Bu maçı berabere de olsa iyi bitirdik.
"Türkiye'yi analiz etmek için baya zaman harcadık. Oyuncularıma videolar izlettim. Onlar da anlamak için özen gösterdi. Ellerinden gelni yaptılar ve iyi bir oyun ortaya koyduk. EURO 2020 için Türkiye'ye başarılar dilerim."
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