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Didier Six: Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor

31.05.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gine Milli Takımı T.D. Didier Six, A Milli Takım'la oynadıkları maç sonrası konuştu.

Didier Six: Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor

Gine Milli Takımı T.D. Didier Six, A Milli Takım ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN İYİ"

"Türkiye'yi zorlamamız bize moral verdi. Kendimizi iyi hissediyoruz. Prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ekibim ve oyuncularım memnun. Bu maçı berabere de olsa iyi bitirdik.

"TÜRKİYE İÇİN BAYA ZAMAN HARCADIK"

"Türkiye'yi analiz etmek için baya zaman harcadık. Oyuncularıma videolar izlettim. Onlar da anlamak için özen gösterdi. Ellerinden gelni yaptılar ve iyi bir oyun ortaya koyduk. EURO 2020 için Türkiye'ye başarılar dilerim."

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