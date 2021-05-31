Diego Laxalt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Diego Laxalt nerede oynuyor?

Son olarak İskoçya Premier Lig ekiplerinden Celtic Glasgow’da kiralık olarak top koşturan Diego Laxalt, adam tutması, hızı, çevikliği ve oyunu iyi okuması sebebiyle, gittiği takımlarda kademenin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Diego Laxalt’ın kulübü Milan ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİEGO LAXALT KİMDİR?

Sol ayak olan Diego Sebastián Laxalt Suárez, 1,78 boyunda ve defans-sol bek mevkiinde top koşturuyor.

7 Şubat 1993'te Uruguay'ın Montevideo kentinde doğan Diego Laxalt, futbola ülkesinin Defensor takımının alt yapısında başladı. 2012'de A takıma yükselen Diego Laxalt, 2013'te 2,3 milyon avro karşılığında İtalyan devi İnter'e transfer oldu. Aynı yıl kiralık olarak Bologna'ya gönderilen Diego Laxalt, 1 yıl bu kulüpte top koşturduktan sonra Empoli'de kiralık oynadı. Empoli'den sonra da Genoa'da kiralık oynayan Diego Laxalt, 2016'da 5,8 milyon avro bonservis bedeliyle Genoa'ya transfr oldu. Burada başarılı bir 2 sezon geçiren Diego Laxalt, 2018'de 19 milyon avro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Milan'ın yolunu tuttu.