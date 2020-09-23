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Diego Llorente Leeds United'ta

İSPANYA HABERLERİ  | 23.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, İspanyol savunma oyuncusu Diego Llorente'nin transferi için Real Sociedad ile prensipte anlaştı. İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Diego Llorente, Real Sociedad formasıyla 88 karşılaşmada 8 gole imza attı.

Diego Llorente Leeds United'ta

Leeds United, Diego Llorente'nin bonservisi konusunda Real Sociedad ile anlaştı.

Real Sociedad Kulübü'nden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon Euro ödeme yapacak.

(AA)


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