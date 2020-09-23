Diego Llorente Leeds United'ta

Leeds United, Diego Llorente'nin bonservisi konusunda Real Sociedad ile anlaştı.

Real Sociedad Kulübü'nden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon Euro ödeme yapacak.

(AA)



