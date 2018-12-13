Diego Maradona nişanlısı Rocio Oliva tarafından evden kovuldu

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın nişanlısı Rocio Oliva arasındaki aşk bitti. Maradona'nın son olarak Meksika'ya teknik direktör olarak çalışmaya gitmesinin ardından ikili arasında yaşanan anlaşmazlıklar ciddi boyutlara uzadı.

Rocio Oliva ile Diego Maradona arasındaki ilişkide yaşanan sorunlar son dönemde çok ciddi boyutlara ulaşınca, Maradona Oliva'ya hediye amaçlı satın aldığı evden kovuldu.

Maradona'nın bu sebeple moralinin çok bozulduğu ve bunalıma girdiği öğrenilirken, Rocio Oliva ise bu yaşananların ardından ESPN'e konuşarak "Ben artık bekarım" dedi.

Uzun süredir nişanlı olan ve evlilik planları yapan ikilinin bu sert ayrılığı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

