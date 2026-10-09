Forza Horizon 6'nın PS5 çıkışı ertelendi: Yeni tarih açıklandı

Playground Games, daha önce Forza Horizon 6'nın 2026 içerisinde PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz ay ortaya çıkan erteleme haberinin ardından oyunun PS5 sürümünün çıkış tarihi resmiyet kazandı.

FORZA HORİZON 6, PS5 İÇİN 26 OCAK 2027'DE ÇIKACAK

Yeni açıklamaya göre Forza Horizon 6, 26 Ocak 2027 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Böylece oyunun Sony'nin konsoluna gelişi 2027 yılının başına ertelenmiş oldu.

Erteleme sonucunda PS5 sürümünün çıkışı, Forza Horizon 6 için sunulacak yeni bir genişleme paketiyle aynı zamana denk gelecek. Söz konusu genişleme paketi, ocak ayında Xbox ve PC oyuncularının da erişimine sunulacak.

Playground Games ayrıca PS5 kullanıcıları için Forza Horizon 6'nın Premium Edition sürümünü de satışa çıkaracak. Bu sürümü satın alan oyuncular, 26 Ocak'taki çıkış tarihinden önce beş güne kadar erken erişim hakkına sahip olabilecek.

Forza Horizon 6, 15 Mayıs'ta Xbox ve PC platformlarında piyasaya sürülmüştü. Oyunun PlayStation 5 sürümünün ise başlangıçta 2026 içerisinde yayımlanması planlanıyordu.

FORZA HORİZON 5, PS5'TE İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Serinin bir önceki oyunu Forza Horizon 5, Microsoft tarafından geçtiğimiz yıl PlayStation 5 için yayımlanmış ve Sony'nin konsolundaki oyunculardan ilgi görmüştü.

Kaynak: The Verge