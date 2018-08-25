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Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de... Fenerbahçe, Meksikalı stoper Diego Reyes'i transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Reyes için transfer ücreti ödemeyecek.

Fenerbahçe, Diego Reyes transferini açıkladı. Fenerbahçe, Meksikalı stoper Diego Reyes'i transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Reyes için transfer ücreti ödemeyecek.

26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de katılımıyla kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

23 NUMARAYI GİYECEK
Sabah sağlık kontrolünden geçirilen Reyes, statta 23 numaralı yeni formasıyla poz verdi. Diego Reyes daha önce Avrupa'da Portekiz ekibi Porto ile İspanya temsilcileri Real Sociedad ve Espanyol'un formalarını giydi.

Diego Reyes Damien Comolli

DIEGO REYES KİMDİR?
Son olarak Porto forması giyen Meksikalı oyuncu Stoper mevkisinde forma giyiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper Espanyol ve Real Sociedad takımlarında da forma giydi.

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Fenerbahçe Diego Reyes

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Takım
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bedavaya bonservis ödemeden süper transfer 2-3 yıl içinde 10-15 milyon euroya satarız.
Bi yerde 26 diğer yerde 25 yaşında ))
başarılı hamle
süper transfer, 2-3 yıl içinde 10-15 milyon euroya satarız..
Hayırlı olsun 5m değeri var adamın gayet iyi bence. hatta romanı satıp yerine daha iyi yedek olabilecek bir stoper alınabilir.
Hayirli olsun FENERBAHCE'M
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