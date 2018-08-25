Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Diego Reyes transferini açıkladı. Fenerbahçe, Meksikalı stoper Diego Reyes'i transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Reyes için transfer ücreti ödemeyecek.

26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de katılımıyla kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

23 NUMARAYI GİYECEK

Sabah sağlık kontrolünden geçirilen Reyes, statta 23 numaralı yeni formasıyla poz verdi. Diego Reyes daha önce Avrupa'da Portekiz ekibi Porto ile İspanya temsilcileri Real Sociedad ve Espanyol'un formalarını giydi.

DIEGO REYES KİMDİR?

Son olarak Porto forması giyen Meksikalı oyuncu Stoper mevkisinde forma giyiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper Espanyol ve Real Sociedad takımlarında da forma giydi.

